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Almanya’da işsizlik oranı değişmedi
- Alman Federal İstihdam Ajansı’nın verilerine göre Almanya’da işsizlik oranı eylül ayında bir önceki ayda kaydedilen yüzde 5,0 seviyesini sürdürdü
Ekonomi 30.09.2019, 13:36
LONDRA (AA) – Almanya’da işsizlik oranı eylül ayında değişmeyerek yüzde 5 seviyesini korudu.
Alman Federal İstihdam Ajansı’nın verilerine göre Almanya’da işsizlik oranı eylül ayında bir önceki ayda kaydedilen yüzde 5 seviyesini sürdürdü.
Alman Federal İstihdam Ofisi Başkanı Detlef Schele veriye ilişkin olarak ekonomik bozulmanın kısmen işsizlik verirlerine de yansıdığını belirterek, “Fakat toplamda istihdam piyasası hale güçlü görünümde.” ifadesini kullandı.
Ülkede ağustos ayında perakende satışlar ise aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artış gösterdi.
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