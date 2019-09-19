Alternatif Bank Sonbahar Kredisi Hesaplama ve Başvuru

Alternatif Bank Sonbahar Kredisi Kampanyası

Alternatif Bank %1,35 faiz oranlarıyla Sonbahar Kredisi kampanyası, tüm nakit ihtiyaçlarında geçerli olmak üzere sunulmaktadır. Alternatif Bank ihtiyaç kredileri kapsamında başlatılan kampanya ile acil nakit ihtiyaçlarınızı Sonbahar Kredisi kampanyası kapsamında giderebilirsiniz. Alternatif Bank şubeleri üzerinden kredi taleplerinizi bankaya bildirerek 60 aya varan vade seçeneklerinden ve avantajlı geri ödeme imkanlarından yararlanabilirsiniz.

Alternatif Bank ihtiyaç kredileri kapsamında sunulan Sonbahar Kredisi kampanyası ile 30 bin TL’ye kadar finansman desteği kişiye özel esnek ödeme planları ile Alternatif Bank şubeleri üzerinden verilmektedir. Okul alışveriş masrafları, beyaz eşya, giyim vb. tüm ihtiyaçlarınız için Alternatif Bank Sonbahar Kredi kampanyasından yararlanmanız mümkündür.

Alternatif Bank Sonbahar Kredisi Faiz Oranları ve Masraflar

Alternatif Bank tarafından başlatılan Sonbahar Kredisi kampanyası kapsamında kısa süreli nakit ihtiyaçları için avantajlı kredi seçenekleri sunulmaktadır. Tüm ihtiyaçlarda geçerli olmak üzere Alternatif Bank tarafından sunulan kredi kampanyası kapsamında;

Faiz Oranı: %1,35

Vade: 12 – 60 ay

Kredi Miktarı: 30.000 TL

Aylık Taksit Tutarı: 785 TL (vade seçeneklerine göre değişir)

Kredi Tahsis Ücreti: 150 TL

Diğer Masraflar: 701,20 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %19,68

Aylık Maliyet Oranı: %1,64

Olarak belirlenmiştir. Alternatif Bank Sonbahar Kredisi kapsamında hayat sigortası uygulanmaktadır. Kredi kapsamında belirlenen hayat sigortası primi; yaş, vade, faiz, cinsiyet vb. özelliklere göre belirlenmektedir.

Alternatif Bank Sonbahar Kredi kampanyası kapsamında sigorta primi 35 yaş baz alınarak hesaplanmıştır. Kredi kampanyasından yararlanmak için kredi şartlarını taşımanız gerekmektedir. Diğer masraflar ve maliyet oranları vade seçeneklerine göre belirlenmektedir. Alternatif Bank faiz oranları Sonbahar Kredisi için %1,35 olarak belirlenmiştir.

Alternatif Bank tarafından müşterilerin sonbahar ihtiyaçları için başlatılan kampanya kapsamında TL cinsinden 30 bin TL’ye kadar finansman desteği alabilirsiniz. Alternatif Banka şubeleri üzerinden yapacağınız Sonbahar Kredisi başvurularınız sırasında;

Nüfus cüzdanı

Adres kayıt bilgileri

Gelir belgesi

Başvuru formu

Yer almaktadır. Bu belgelere ek olarak banka tarafından gerekli görülmesi halinde farklı belgelerde talep edilebilir. Alternatif Bank Sonbahar İhtiyaç Kredisi kapsamında kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5’i olarak belirlenmiştir.

Sonbahar Kredi kampanyasına başvurularınızı banka şubeleri üzerinden yapabilirsiniz. Alternatif Bank iletişim kanallarını kullanarak bankanın kredileri hakkında detaylı bilgi alabilir ve kredi başvurularınızı bankaya iletebilirsiniz.

Alternatif Bank Sonbahar Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Alternatif Bank Sonbahar Kredisi kampanyasına başvurular sadece banka şubeleri üzerinden yapılabilmektedir. Sonbahar Kredisi için bankanın hızlı kredi başvuru yöntemleri şuan için kullanılamamaktadır. Size en yakın Alternatif Bank şubesine başvurularınızı ileterek Sonbahar Kredisinden yararlanabilirsiniz. Alternatif Bank Sonbahar Kredisi kampanyasına kapsamında %1,35 faiz oranları ve 60 aya kadar vade seçenekleriyle yararlanmanız mümkündür.

Sonbahar İhtiyaç Kredisi kapsamında 12 ve 60 ay arası vade seçenekleriyle birlikte farklı ödeme planları da oluşturulabilmektedir. 30 bin TL’ye kadar nakit finansmanı için 60 ay vade seçeneği kullanmanız halinde banka tarafından aylık taksit tutarı 758 TL olarak belirlenmiştir.

Alternatif Bank Sonbahar Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Alternatif Bank Sonbahar Kredi kampanyasına başvuru yapmak için banka tarafından belirlenen kredi şartlarının sağlanması gerekmektedir. Başvuru sırasından istenen gerekli evraklarla birlikte;

18 yaşından büyük olmak,

Gelir durumunun belgelenebiliyor olması,

Kredi notunun yeterli olması,

Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi