Alternatif Bank VOV Hesap Kampanyası, Alternatif Bank VOV Hesap Yılda Ne Kadar Kazandırır

Alternatif Bank faiz hesaplama ve vade bekleme derdi olmadan VOV hesap kampanyası ile birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Alternatif Bank tarafından başlatılan VOV Hesap kampanyası özgürce para çekme ve yatırma işlemlerine olanak tanıdığı gibi vade bozmaya gerek kalmadan işlem yapma imkânı da tanımaktadır.

Alternatif Bank tarafından başlatılan kampanya kapsamında VOV Hesap, günlük vadeli, mevduat hesabı özelliklerine sahip avantajlı bir tasarruf, birikim hesabıdır. Alternatif Bank üzerinden ilk defa VOV Hesap açtıracak kişiler için hoş geldin faizi uygulanmaktadır. 90 gün boyunca standart faize ek olarak tüm müşteriler için hoş geldin faizi uygulanmaktadır.

Alternatif Bank VOV Hesap Avantajları Nelerdir?

Alternatif Bank VOV Hesap kapsamında %17’ye varan faiz oranları ile birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz. Alternatif Bank güncel hesap kampanyaları arasında yer alan VOV Hesap, mevduat hesap gibi işlem yapılabildiği gibi aynı zamanda tasarruf hesabı olma özelliklerine sahiptir. Alternatif Bank VOV Hesap avantajları;

Vadesiz mevduat hesabı gibi kullanılabilir,

Günlük faiz getirisi uygulanır,

İlk hesap açılışına özel 90 gün hoş geldin faizi uygulanır,

VOV Hesap ile tüm bankacılık işlemleri yapılabilir,

Vade bozmadan; EFT, Havale, fatura ve borç ödeme, kredi ve kredi kartı ödemesi vb. işlemler yapılabilir.

Alternatif Bank VOV hesap faiz hesaplama

Alternatif Bank üzerinden açacağınız VOV Hesap kapsamında ister TL isterseniz de döviz yatırımı gerçekleştirmeniz mümkündür.ve kazanç oranları hesap türüne göre farklılık göstermektedir.

Alternatif Bank VOV Hesap Özellikleri Nelerdir?

Alternatif Bank VOV Hesap kampanyası özellikleri ve sağladığı avantajlar sayesinde kısa sürede birikimlerinizin değerlenmesine ve günlük olarak kazanç sağlamasına imkân vermektedir. Alternatif Bank VOV Hesap kampanyasının özellikleri;

Günlük vadeli mevduat hesabı özelliğine sahip birikim hesabıdır,

TL, USD, EUR para cinsinden sadece biri için açılabilir,

İlk hesap açma işlemleri için hoş geldin faizi uygulanır

En az 3.500 TL – En Fazla 1.000.000 TL arasında hesap açılabilir,

Saat 17.00’da hesaba gelen miktar, ertesi gün valörlü olarak faiz kazanır,

Tüm hesap işlemleri yapılabilir,

Açıldığı tarihteki güncel faiz uygulanır.

Alternatif Bank VOV Hesap özellikleri arasında müşterilere en çok avantaj sağlayan özellik, hem vadeli mevduat hesabı gibi işlem yapılması hem de birikim hesabı olmasıdır. Alternatif Bank VOV Hesap özellikleri birikim miktarına göre farklı kazançlar sağlayacaktır.

VOV Hesap Faiz Oranları ve Tutar Aralıkları

Alternatif Bank VOV Hesap kampanyasından yararlanmak için en az 3.500 TL’nin hesapta yer alması gerekmektedir. Alternatif Bank VOV Hesap faiz oranları ve TL aralığı;

3.500 TL – 10.000 TL Tutar Aralığı: Standart Faiz Oranı - %13,00

10.000 TL – 25.000 TL Tutar Aralığı: Standart Faiz Oranı - %14,50

50.000 TL – 100.000 TL Tutar Aralığı: Standart Faiz Oranı - %15,00

100.000 TL – 200.000 TL Tutar Aralığı: Standart Faiz Oranı - %15,50

Olarak belirlenmiştir. Tüm değer aralıkları için ilk defa hesap açılış işlemlerinde geçerli olmak üzere standart faizle birlikte %17,00 hoş geldin faizi uygulanmaktadır. Alternatif Bank VOV Hesap açma işlemleri için USD ve EUR hesaplarında %3,50 ve %1,00 hoş geldin faizi uygulanmaktadır.

Alternatif Bank VOV Hesap Başvurusu Nasıl Yapılır?

Alternatif Bank VOV Hesap açma işlemleri için Alternatif Bank resmi internet sitesi üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. İster şubelerden isterseniz de internet bankacılığı üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Alternatif Bank VOV hesap başvurusunu internet üzerinden yapmak isteyen kişiler; T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası ve güvenlik kodu ile başvuru işlemlerini başlatabilirler.