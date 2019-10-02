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Altın fiyatları - 02 Ekim 2019
- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.827,00 lira oldu
Ekonomi 02.10.2019, 12:32 02.10.2019, 12:41
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.827,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,60 270,80 274,00 274,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.784,00 1.805,00 1.806,00 1.827,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,00 251,00 250,00 254,00 Lira(Tam) Ziynet 1.743,00 1.763,00 1.765,00 1.785,00 Yarım Ziynet 871,00 881,00 882,00 892,00 Çeyrek Ziynet 436,00 441,00 441,00 446,00
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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