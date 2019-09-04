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Altın fiyatları - 04 Eylül 2019

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.868,00 lira oldu

Ekonomi 04.09.2019, 10:45 04.09.2019, 13:26
Altın fiyatları - 04 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.868,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 284,00 284,20 280,20 280,40 Cumhuriyet Ata Lira 1.872,00 1.893,00 1.847,00 1.868,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 259,00 263,00 255,50 259,50 Lira(Tam) Ziynet 1.829,00 1.849,00 1.805,00 1.825,00 Yarım Ziynet 915,00 925,00 902,00 912,00 Çeyrek Ziynet 457,00 462,00 451,00 456,00

#24 ayar külçe altın #altın fiyatları #Cumhuriyet Altını
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