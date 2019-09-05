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Altın fiyatları - 05 Eylül 2019

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.882,00 lira oldu

Ekonomi 05.09.2019, 12:39 05.09.2019, 13:15
Altın fiyatları - 05 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.882,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,30 282,50 282,40 282,60 Cumhuriyet Ata Lira 1.860,00 1.881,00 1.861,00 1.882,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,50 261,50 257,50 261,50 Lira(Tam) Ziynet 1.818,00 1.838,00 1.819,00 1.839,00 Yarım Ziynet 909,00 919,00 909,00 919,00 Çeyrek Ziynet 455,00 460,00 455,00 460,00

#altın fiyatları #24 ayar külçe altın
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