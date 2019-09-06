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Altın fiyatları - 06 Eylül 2019
- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.845,00 lira oldu
Ekonomi 06.09.2019, 12:42 06.09.2019, 13:27
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.845,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,00 279,20 276,80 277,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.839,00 1.860,00 1.824,00 1.845,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,00 258,00 252,50 256,50 Lira(Tam) Ziynet 1.797,00 1.817,00 1.783,00 1.803,00 Yarım Ziynet 898,00 908,00 891,00 901,00 Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 446,00 451,00
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