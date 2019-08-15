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Altın fiyatları 15 Ağustos 2019'da ne kadar oldu? Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları....

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272,30 lira oldu.

Ekonomi 15.08.2019, 17:25 15.08.2019, 17:50
Altın fiyatları 15 Ağustos 2019'da ne kadar oldu? Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları....
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Altın fiyatları 15 Ağustos 2019'da ne kadar oldu? Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları....

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 272,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 272,30 liradan, bin 793 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 814 liradan, 248 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252 liradan, bin 752 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 772 liradan, 876 liradan alınan Yarım Ziynet 886 liradan ve 438 liradan alınan Çeyrek Ziynet 443 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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