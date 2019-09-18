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Altın fiyatları - 18 Eylül 2019
- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.833 lira oldu
Ekonomi 18.09.2019, 12:32 18.09.2019, 12:38
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,2 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.833 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,60 275,80 275,00 275,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.816,00 1.837,00 1.812,00 1.833,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 251,00 255,00 Lira(Tam) Ziynet 1.775,00 1.795,00 1.771,00 1.791,00 Yarım Ziynet 888,00 898,00 886,00 896,00 Çeyrek Ziynet 444,00 449,00 443,00 448,00
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