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Altın fiyatları - 20 Eylül 2019

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.839,00 lira oldu.

Ekonomi 20.09.2019, 12:34 20.09.2019, 12:56
Altın fiyatları - 20 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 276,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.839,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     275,20 275,40 275,80 276,00
Cumhuriyet Ata Lira     1.814,00 1.835,00 1.818,00 1.839,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     251,00 255,00 251,50 255,50
Lira(Tam) Ziynet     1.772,00 1.792,00 1.776,00 1.796,00
Yarım Ziynet     886,00 896,00 888,00 898,00
Çeyrek Ziynet     443,00 448,00 444,00 449,00
#altın fiyatları #Cumhuriyet Altını #ekonomi #24 ayar külçe altın
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