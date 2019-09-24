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Altın fiyatları - 24 Eylül 2019

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.852,00 lira oldu

Ekonomi 24.09.2019, 12:26 24.09.2019, 12:44
Altın fiyatları - 24 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1852,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     280,40 280,60 277,80 278,00
Cumhuriyet Ata Lira     1.848,00 1.869,00 1.831,00 1.852,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     256,00 260,00 253,00 257,00
Lira(Tam) Ziynet     1.806,00 1.826,00 1.789,00 1.809,00
Yarım Ziynet     903,00 913,00 895,00 905,00
Çeyrek Ziynet     452,00 457,00 447,00 452,00

#24 ayar külçe altın #altın fiyatları #Cumhuriyet Altını
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