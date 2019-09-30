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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Altın fiyatları - 30 Eylül 2019

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.799,00 lira oldu.

Ekonomi 30.09.2019, 12:34 30.09.2019, 12:36
Altın fiyatları - 30 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.799,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     271,30 271,50 269,80 270,00
Cumhuriyet Ata Lira     1.788,00 1.809,00 1.778,00 1.799,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     247,50 251,50 246,00 250,00
Lira(Tam) Ziynet     1.747,00 1.767,00 1.738,00 1.758,00
Yarım Ziynet     874,00 884,00 869,00 879,00
Çeyrek Ziynet     437,00 442,00 435,00 440,00

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Cumhuriyet Altını #ekonomi #altın #altın fiyatları #24 ayar külçe altın
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