Altın fiyatları
- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.833,00 lira oldu
Ekonomi 26.09.2019, 12:39 26.09.2019, 12:44
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.833,00 lira oldu.
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,80 280,00 275,00 275,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.844,00 1.865,00 1.812,00 1.833,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,00 259,00 251,00 255,00 Lira(Tam) Ziynet 1.802,00 1.822,00 1.771,00 1.791,00 Yarım Ziynet 901,00 911,00 886,00 896,00 Çeyrek Ziynet 451,00 456,00 443,00 448,00
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