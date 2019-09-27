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Altın fiyatları

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.820,00 lira oldu

Ekonomi 27.09.2019, 12:36
Altın fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.820,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,30 275,50 273,00 273,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.814,00 1.835,00 1.799,00 1.820,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 249,00 253,00 Lira(Tam) Ziynet 1.774,00 1.794,00 1.758,00 1.778,00 Yarım Ziynet 887,00 897,00 879,00 889,00 Çeyrek Ziynet 443,00 448,00 439,00 444,00


#24 ayar külçe altın #altın fiyatları #Cumhuriyet Altını
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