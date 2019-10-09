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Altın fiyatları

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.881,00 lira oldu

Ekonomi 09.10.2019, 12:35
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.881,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 280,80 281,00 282,20 282,40 Cumhuriyet Ata Lira 1.850,00 1.871,00 1.860,00 1.881,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 256,00 260,00 257,50 261,50 Lira(Tam) Ziynet 1.808,00 1.828,00 1.817,00 1.837,00 Yarım Ziynet 904,00 914,00 909,00 919,00 Çeyrek Ziynet 452,00 457,00 454,00 459,00
#24 ayar külçe altın #altın fiyatları #Cumhuriyet Altını
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