Altın Fiyatları Son Dakika Haberleri: Altın Yükselişte

14 Ağustos saat 12.00 itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

Alış Satış Fark Saat

Ons Altın 1500,89 1501,10 -0,04 12:00

Gram Altın 269,59 269,63 0,44 11:57

Çeyrek Altın 431,34 440,84 0,44 11:57

Yarım Altın 859,99 881,68 0,44 11:57

Cumhuriyet Altını 1735,00 1761,00 -0,56 13:03



Reşat Altın 1735,00 1761,00 -0,56 13:034313,44 4408,42 0,44 11:57Hamit Altın 1735,00 1761,00 -0,56 13:031779,29 1822,69 0,44 11:57Beşli Altın 8599,92 8762,91 0,44 11:574313,44 4378,76 0,44 11:57