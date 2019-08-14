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Altın Fiyatları Son Dakika Haberleri: Altın Yükselişte

Altın Fiyatları Son Dakika Haberleri: Altın Yükselişte. Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın gram altın fiyatı ne

Ekonomi 14.08.2019, 12:04 Emir Yılmaz
Altın Fiyatları Son Dakika Haberleri: Altın Yükselişte

Altın Fiyatları Son Dakika Haberleri: Altın Yükselişte

14 Ağustos saat 12.00 itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

                                    Alış           Satış         Fark     Saat

Ons Altın                    1500,89    1501,10    -0,04    12:00
Gram Altın                   269,59    269,63        0,44    11:57
Çeyrek Altın                431,34    440,84      0,44    11:57
Yarım Altın                   859,99    881,68        0,44    11:57
Cumhuriyet Altını      1735,00    1761,00     -0,56    13:03

Reşat Altın                   1735,00    1761,00    -0,56    13:03
Gremse Altın              4313,44    4408,42    0,44    11:57
Hamit Altın                   1735,00    1761,00    -0,56    13:03
Ata Altın                       1779,29    1822,69    0,44    11:57
Beşli Altın                     8599,92    8762,91    0,44    11:57
İkibuçuk Altın               4313,44    4378,76    0,44    11:57

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