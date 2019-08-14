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Altın Fiyatları Son Dakika Haberleri: Altın Yükselişte
Altın Fiyatları Son Dakika Haberleri: Altın Yükselişte. Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın gram altın fiyatı ne
Ekonomi 14.08.2019, 12:04 Emir Yılmaz
Altın Fiyatları Son Dakika Haberleri: Altın Yükselişte
14 Ağustos saat 12.00 itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.
Alış Satış Fark Saat
Ons Altın 1500,89 1501,10 -0,04 12:00
Gram Altın 269,59 269,63 0,44 11:57
Çeyrek Altın 431,34 440,84 0,44 11:57
Yarım Altın 859,99 881,68 0,44 11:57
Cumhuriyet Altını 1735,00 1761,00 -0,56 13:03
Gremse Altın 4313,44 4408,42 0,44 11:57
Hamit Altın 1735,00 1761,00 -0,56 13:03
Ata Altın 1779,29 1822,69 0,44 11:57
Beşli Altın 8599,92 8762,91 0,44 11:57
İkibuçuk Altın 4313,44 4378,76 0,44 11:57
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