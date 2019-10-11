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Altın fiyatlarında son durum: 11 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 283,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.886,00 lira oldu

Ekonomi 11.10.2019, 12:47 11.10.2019, 12:50
Altın fiyatlarında son durum: 11 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 283,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.886,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış

PERŞEMBE CUMA
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     283,00 283,20 283,00 283,20
Cumhuriyet Ata Lira     1.865,00 1.886,00 1.865,00 1.886,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     258,00 262,00 258,00 262,00
Lira(Tam) Ziynet     1.822,00 1.842,00 1.822,00 1.842,00
Yarım Ziynet     911,00 921,00 911,00 921,00
Çeyrek Ziynet     456,00 461,00 456,00 461,00

#11 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları #altın fiyatları
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