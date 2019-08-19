Altında yeni rekor süpriz olmaz! Ekonomi Altın Haberleri

Altına rekor dayanmıyor

Rekor üzerine rekorlar tazeleyen altında fiyatlarının bu kadar artış göstermesinin ardındaki sebep, global çaptaki riskler ve belirsizlikler olarak gösteriliyor. Altının ons fiyatı 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıkarken bu yılın önemli bir yükselişe damga vuracağı belirtiliyor.

Uluslararası alandaki ticaret savaşlarının neden olduğu endişeler, küresel çapta baş gösteren resesyon görüntüsü, ABD Başkanı Trump'ın baskısı sonucu faiz indirimi beklentisi gibi nedenlerle altının değer kazanmaya devam edeceği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

İLGİYİ ARTIRAN NEDENLER

Uzmanlar, küresel ekonomik büyümedeki belirsizliğin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının altın toplamasının talep artısında önemli etken olduğu görüşünde. Ayrıca

ABD ile Çin arasındaki ticaret çekişmeleri de altına olan talebi artırıyor.

YASTIK ALTI REVAÇTA

Dolar düştükçe altına rekor dayanmıyor

Özellikle tasarruf amaçlı hareket edenler ise birikimlerinin değerini kaybetmeyeceği noktasında altına rağbet ediyor.

Uluslararası ekonomi piyasa da altının ons fiyatı, 1.600.10 dolara seviyelerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Piayasaların Sabah açılışta, uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1.598,80 dolarla güne rekorla başlayarak 1.600 dolar seviyelerini zorlamıştı.

Uluslararası piyasalarda geçen haftayı 1.589,27 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta başından itibaren 1.540,70-1.575,39 dolar aralığında hareket ettikten sonra hızlı tırmanışını sürdürmüş ve perşembe günü 1.594,45 seviyesine çıkarak rekor kırmıştı.

