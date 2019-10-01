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Altının kilogramı 268 bin 130 liraya geriledi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 268 bin 130 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 266 bin 300 lira, en yüksek 269 bin 200 lirayı gören standart...
Ekonomi 01.10.2019, 17:18
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 268 bin 130 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 266 bin 300 lira, en yüksek 269 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 268 bin 130 liradan tamamladı.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 270.000,001.488,00En Düşük 266.300,001.461,10En Yüksek269.200,001.470,05Kapanış268.130,001.463,70Ağırlıklı Ortalama 267.356,951.466,13Toplam İşlem Hacmi (TL)914.100.116,79 Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.458,17 Toplam İşlem Adedi65
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