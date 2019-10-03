Altının kilogramı 275 bin liraya yükseldi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 275 bin liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 274 bin 400 lira, en yüksek 275 bin 300 lirayı gören standart altının...
Ekonomi 03.10.2019, 17:02
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 275 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 274 bin 400 lira, en yüksek 275 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 275 bin liradan tamamladı.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Finans Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 273.350,001.486,10En Düşük 274.400,001.497,00En Yüksek275.300,001.504,30Kapanış275.000,001.500,40Ağırlıklı Ortalama 274.846,001.500,93Toplam İşlem Hacmi (TL)627.738.697,33 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.278,80 Toplam İşlem Adedi35
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