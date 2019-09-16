İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 275 bin 750 lira, en yüksek 277 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 276 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 411 milyon 307 bin 253,81 lira, işlem miktarı ise 1.506,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 418 milyon 10 bin 774,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 273.600,001.504,20En Düşük 275.750,001.502,05En Yüksek277.200,001.505,00Kapanış276.800,001.504,00Ağırlıklı Ortalama 276.364,101.503,05Toplam İşlem Hacmi (TL)411.307.253,81 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.506,54 Toplam İşlem Adedi37