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Altının kilogramı 276 bin liraya yükseldi 04 Ekim 2019

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin liraya yükseldi.

Ekonomi 04.10.2019, 16:33 04.10.2019, 16:59
Altının kilogramı 276 bin liraya yükseldi 04 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 275 bin 700 lira, en yüksek 277 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 276 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 327 milyon 955 bin 697,94 lira, işlem miktarı ise 1.194,58 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 329 milyon 392 bin 645,00 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın rafinerisi ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 275.000,001.500,40En Düşük 275.700,001.508,40En Yüksek277.000,001.510,30Kapanış276.000,001.510,30Ağırlıklı Ortalama 275.980,411.509,21Toplam İşlem Hacmi (TL)327.955.697,94 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.194,58 Toplam İşlem Adedi25

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Altının Kilogramı #KMKTP
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