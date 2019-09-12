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Altının kilogramı 278 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 277 bin 200 lira, en yüksek 278 bin lirayı gören standart altının...

Ekonomi 12.09.2019, 17:01 12.09.2019, 17:13
Altının kilogramı 278 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 277 bin 200 lira, en yüksek 278 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 278 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 85 milyon 889 bin 930,02 lira, işlem miktarı ise 308,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 94 milyon 118 bin 602,27 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Garanti Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 276.700,001.492,70En Düşük 277.200,001.501,50En Yüksek278.000,001.504,00Kapanış278.000,001.504,00Ağırlıklı Ortalama 277.466,671.503,72Toplam İşlem Hacmi (TL)85.889.930,02 Toplam İşlem Miktarı (Kg)308,19 Toplam İşlem Adedi16

#KMKTP #Altının Kilogramı
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