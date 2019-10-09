Altının kilogramı 282 bin liraya yükseldi 09 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 282 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 282 bin lira, en yüksek 282 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 282 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 508 milyon 797 bin 116,11 lira, işlem miktarı ise 1.813,22 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 509 milyon 854 bin 807,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 281.650,001.504,90En Düşük 282.000,001.504,20En Yüksek282.900,001.509,50Kapanış282.000,001.508,00Ağırlıklı Ortalama 282.412,501.505,79Toplam İşlem Hacmi (TL)508.797.116,11 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.813,22 Toplam İşlem Adedi40