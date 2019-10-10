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Altının kilogramı 283 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 283 bin liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 283 bin lira, en yüksek 285 bin 300 lirayı gören standart altının...

Ekonomi 10.10.2019, 16:54
Altının kilogramı 283 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 283 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 283 bin lira, en yüksek 285 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 283 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 819 milyon 696 bin 885,67 lira, işlem miktarı ise 2.912,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 830 milyon 602 bin 931,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Finans Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 282.000,001.508,00En Düşük 283.000,001.504,00En Yüksek285.300,001.510,00Kapanış283.000,001.504,00Ağırlıklı Ortalama 284.628,681.508,77Toplam İşlem Hacmi (TL)819.696.885,67 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.912,16 Toplam İşlem Adedi41
#Altının Kilogramı
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