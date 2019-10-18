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Altının kilogramı yüzde 2,23 geriledi - 18 Ekim 2019

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 600 liraya geriledi.

Ekonomi 18.10.2019, 17:01 18.10.2019, 17:42
Altının kilogramı yüzde 2,23 geriledi - 18 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 276 bin lira, en yüksek 277 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,23 azalışla 276 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 293 milyon 973 bin 986,55 lira, işlem miktarı ise 1.053,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 304 milyon 376 bin 623,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 STANDART TL/KG  DOLAR/ONS
Önceki Kapanış                282.900,00 1.490,00
En Düşük                      276.000,00 1.486,70
En Yüksek 277.200,00 1.491,00
Kapanış 276.600,00 1.490,00
Ağırlıklı Ortalama   276.690,76 1.489,85
Toplam İşlem Hacmi (TL) 293.973.986,55
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.053,34
Toplam İşlem Adedi 39
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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#Altının Kilogramı #KMKTP
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