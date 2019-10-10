Altınyıldız Classics'ten Takım Elbise Günü'ne özel indirim

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, öncüsü olduğu "13 Ekim Takım Elbise Günü"ne özel kampanya gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 11-13 Ekim'de geçerli olacak kampanya ile birinci takım elbise 499 TL, ikinci takım elbise 299 TL'den satışa sunulacak.

Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, başlatmış olduğu 13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel bir ayrıcalık sunuyor.

Gerek iş hayatında, gerekse özel günlerde takım elbiseden vazgeçmeyenler için her sene 13 Ekim'i "Takım Elbise Günü" olarak kutlayan şirket, yeni sezona yakışan renk alternatifleri ve şık modelleri ile müşterilerini bekliyor.



