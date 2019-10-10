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Altınyıldız Classics'ten Takım Elbise Günü'ne özel indirim
- Altınyıldız Classics, öncüsü olduğu "13 Ekim Takım Elbise Günü"ne özel kampanya düzenliyor
Ekonomi 10.10.2019, 11:41
İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, öncüsü olduğu "13 Ekim Takım Elbise Günü"ne özel kampanya gerçekleştiriyor.
Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, başlatmış olduğu 13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel bir ayrıcalık sunuyor.
Gerek iş hayatında, gerekse özel günlerde takım elbiseden vazgeçmeyenler için her sene 13 Ekim'i "Takım Elbise Günü" olarak kutlayan şirket, yeni sezona yakışan renk alternatifleri ve şık modelleri ile müşterilerini bekliyor.
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