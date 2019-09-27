Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Boğaziçi Üniversitesi'nde konferans verdi

İSTANBUL(AA) - Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından gerçekleştirilen İİBF Liderler Günü’nün bu haftaki konuğu Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Xavier Garambois oldu.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, konferansta konuşma yapan Garambois, Amazon Liderlik İlkeleri’nin şirketteki her bir çalışanda geçerli olacak şekilde yazıldığını belirterek, "Amazon’da sürekli öğrenim ve inovasyonu destekliyoruz. Amazon Liderlik İlkeleri kültürümüzün nefes alan, canlı bir parçası. Başarımızdaki en büyük etken ise ilhamımızı müşterilerimizden almamızdır." ifadelerini kullandı.

Garambois, müşteri odaklı bir şirket olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"İnsanlar sürekli bana 'Amazon ne? Perakende şirketi mi? Lojistik mi yoksa teknoloji firması mı?' diye soruyor. Bu soruyu 'müşteri odaklıyız' olarak yanıtlıyorum. İşinizin merkezine birçok şeyi alabilirsiniz. Rakip, ürün, teknoloji gibi birçok seçenek var. Ancak bize göre müşteri odaklılık ilk günkü bakış açımızı en taze tutan şey.”

- “Türkiye e-ticaret sektörü müthiş fırsatlar barındırıyor”

Geçtiğimiz günlerde Türk KOBİ’lerini Avrupa’daki milyonlarca müşteriyle buluşturduklarını kaydeden Garambois, şöyle devam etti:

“Türkiye e-ticaret sektörü ve Türk KOBİ’leri müthiş fırsatlar barındırıyor. Amazon olarak KOBİ’lerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için yaptığımız çalışmalar kapsamında Türkiye'den e-ihracatı başlattık. TOBB ve Boğaziçi Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz e-ihracat eğitim serileri iş birliğiyle de KOBİ’lere e-ihracatın kolay yolunu açıyoruz. Böylece Amazon olarak Türk KOBİ’lerini milyonlarca müşterimizle buluşturarak Türk markalarını uluslararası arenaya taşımayı arzuluyoruz.”