Anadolu Isuzu, Fransa'da rakiplerinden 3 kat fazla midibüs ve minibüs sattı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, Avrupa pazarında önemli bir yeri olan Fransa'da son 4 yılda midibüs satış payını yüzde 33'e, minibüs pazar payını da yüzde 41’e çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, ihracat pazarlarındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, Avrupa pazarında önemli bir yeri olan Fransa pazarında son 4 yılda yüzde 6 olan midibüs satış payını yüzde 33’e, minibüs segmentinde ise pazar payını yüzde 2’den yüzde 41’e yükseltti.

Son 4 yıllık başarılı tabloyu 2019'un ilk 6 ayında da devam ettiren Anadolu Isuzu, 7-10 m arasındaki minibüs ve midibüs segmentlerinde en çok araç satışı yapan marka oldu.

Geçtiğimiz yıl tüm ihracat pazarlarına 962 adet araç satışı gerçekleştiren ve 93 milyon avroluk ciro elde ederek kendi rekorunu kıran Anadolu Isuzu, Fransa pazarındaki satış başarısını 2015 yılından bu yana istikrarlı şekilde devam ettirdi.

Şirket, 2015 yılında Fransa'da yüzde 6 olan midibüs pazar payını sırasıyla 2016'da yüzde 9'a, 2017 yılında yüzde 16'ya, 2018'de ise yüzde 33'e çıkardı.

Anadolu Isuzu, 2019 yılının ilk 6 aylık raporuna göre yine Fransa'da midibüs segmentinin en çok araç satışını gerçekleştiren markası olarak en yakın rakibine yüzde 257 fark attı.

Minibüs segmentinde de Fransa pazarında 2015 yılında yüzde 2'lik paya sahip olan şirket, 2016 yılında yüzde 16'ya, 2017 yılında yüzde 19'a ve 2018 yılında yüzde 41 pazar payına ulaşarak bu segmentin de lideri oldu.

2019 yılı ilk 6 aylık satış rakamlarına göre de Fransa pazarında en çok minibüs satan marka olan Anadolu Isuzu, en yakın rakibine yüzde 272 fark atarak yeni bir rekora imzasını attı.

Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Anadolu Isuzu'nun fabrikasında üretilen minibüs ve midibüsler, özellikle Fransa'nın önemli şehirlerinde ve adalarında çok tercih ediliyor.