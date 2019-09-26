Teknoloji odaklı sigortacılığı (Insurtech) destekleyen ve gündelik hayatı kolaylaştıracak yeni ürün ve hizmetlere odaklanan Anadolu Sigorta, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Hackathon etkinliği ile “Home IoT” alanında yenilikçi projeleri bekliyor. Birinci projenin 25 bin, ikinci projenin 15 bin, üçüncü projenin ise 10 bin TL ödül kazanacağı Anadolu Sigorta Hackathon için başvurular 31 Ekim’e kadar devam edecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve nesnelerin internetini konut sigortaları bağlamında kullanan yeni projeler geliştirmek, akıllı ev teknolojileri üretmek amacıyla gerçekleştirilecek Anadolu Sigorta Hackathon için başvurular başladı. Başvuruları 31 Ekim’e kadar devam edecek olan Hackathon, “HOME IoT” dünyasına davet eden, sigortacılık ürün ve hizmetleri ile sürdürebilir bağ kurduracak; gündelik hayatı kolaylaştıran fikirlere ev sahipliği yapacak. 23 – 24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek ve 24 saat kesintisiz sürecek olan Hackathon etkinliğine dijital projeler geliştirmekten keyif alan, Hackathon ruhunu yaşamak isteyen, potansiyel ve mevcut müşterilere günlük hayatlarında sigortacılık ile ilişkili bir fayda sağlayabilecek inovatif fikirlere sahip tüm yazılımcı, tasarımcı ve geliştiriciler katılabilecek.

23 Kasım Cumartesi günü saat 09.00’da karşılama ve kayıt ile başlayacak Hackathon’da katılımcılar, 24 saat boyunca projeleri üstünde çalışacak. Ertesi gün bitecek etkinlikte katılımcılar 5 kişiye kadar ekipler halinde yarışacak. İlk üçe giren ekibin ödüllendirileceği Hackathon’da, birinciye 25 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde para ödülü verilecek.

Anadolu Sigorta Hackathon jürisinde ise şu isimler yer alıyor; Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, Erişim Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Utku Büyükaksoy, Cisco Türkiye Ülke Genel Müdürü Didem Duru, IBM Türkiye Finansal Hizmetler Sektörü Ülke Lideri Aydın Gülçur, Imona Technologies CEO’su Bahadır Ödevci ve Anadolu Sigorta Yangın ve Mühendislik Sigortaları Müdürü Asuman Üskent.