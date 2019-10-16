Anadolu Sigorta’dan Memur -Sen Üyesi Motif Kartlılara Özel Avantajlar

Birçok üründe ayrıcalık, avantajlı fiyat ve geniş teminat yelpazesi ile daima tüketicinin yanında olan Anadolu Sigorta, Memur-sen ile yapmış olduğu işbirliği kapsamında Motif Kart sahiplerine özel avantajlar sunuyor.

Her zaman müşteri ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları ile sigorta sektöründe ilklere imza atan Anadolu Sigorta Memur-sen ile yaptığı işbirliğini duyurdu. Anadolu Sigorta, Motif Kart sahibi Memur-Sen’lilerin ihtiyaçlarına özel ve ayrıcalıklarla dolu Motif Kart Trafik Sigortası, Motif Kart Birleşik Kasko, Motif Kart Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Motif Kart Bireysel Sağlık Sigortası ve Motif Kart Modüler Konut Paket Sigortası ürünlerini hazırladı.

Bu işbirliği kapsamında, Motif Kartlılar hem Anadolu Sigorta ayrıcalıklarından yararlanıyor hem de bu ayrıcalıklara indirimli olarak sahip oluyor.

Motif Kart Trafik Sigortası %3

Motif Kart Birleşik Kasko “Genişletilmiş Kasko” Sigortası%10

Motif Kart Tamamlayıcı Sağlık Sigortası%10

MOTİF Kart Bireysel Sağlık Sigortası%10

MOTİF Kart Modüler Konut Paket Sigortası%25

MOTİF Kart Yeni Nesil Konut Paket Sigortası%25

Ayrıca indirimlerden Motif Kartlıların kendileri ile birlikte anne, baba, eş ve çocukları da faydalanabiliyor.

Motif kartlılar, Motif Kart uygulaması aracılığıyla kampanya kodu alarak en yakın Anadolu Sigorta satış kanalına başvurabilir ya da https://www.anadolusigorta.com.tr adresinde yer alan ücretsiz teklif al bölümünü tıklayarak bu ürünleri satın alabilir.