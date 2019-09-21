Anadolubank Renkli Hesap Kampanyası Hoş Geldin Faizi - Anadolubank Renkli Hesap Kampanyası Nedir Nasıl Açılır?

Anadolubank Renkli Hesap kampanyası ile vade bekleme derdi olmadan hesabınız üzerinden dilediğiniz gibi para yatırma ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Renkli Hesap kapsamında sunulan birçok farklı avantajın yanı sıra, ilk defa Anadolubank üzerinden hesap açtıracak müşteriler için hoş geldin faizi uygulanmaktadır. Anadolubank Renkli Hesap kapsamında TL cinsinden hesaplar içn avantajlı faiz oranı %15,75 olarak belirlenmiştir.

Anadolubank Renkli Hesap kapsamında TL ve yabancı para cinsinden hesap açılışları yapılabilmektedir. Vade süresi, bakiye ve para türüne göre farklı faiz oranları uygulanabilmektedir. Sadece Anadolubank yeni müşterilerine özel hoş geldin faizi uygulanmaktadır. Tüm hesaplar için avantajlı faiz oranları uygulamasının bitmesinin ardından banka tarafından belirlenen standart faiz oranları uygulanmaktadır.

Anadolu Bank Renkli Hesap Özellikleri

Anadolubank Renkli Hesap kampanyası kapsamında vade süresi beklemeden hesaptan para çekme ve yatırma işlemlerini gerçekleştirmeniz mümkündür. Günlük faiz avantajı ile birikimlerinizin kısa süre içinde değerlenmesini sağlayabilirsiniz. Anadolubank Renkli Hesap özellikleri;

Günlük vadeli mevduat faizi uygulanır,

Vade beklenmeden para çekme/yatırma işlemleri yapılabilir,

Gecelik faiz imkanı ile para çekme işlemlerinde bile faiz kaybı yaşanmaz,

45 gün boyunca yeni müşteriler için avantajlı faiz oranı uygulanır,

Gün içinde hesaba eklenen paralar valörlü olarak faiz kazanır,

TL, USD, EUR, GBP, Altın olarak hesap açılabilir,

TL hesapları için 3 bin TL alt limit belirlenmiştir,

Döviz cinsine göre limitler değişir.

Renkli Hesap kampanyası kapsamında avantajlı hoş geldin faizi sadece yeni müşteriler için geçerli olmaktadır. 45 gün süreyle uygulanan avantajlı hoş geldin faizinin ardından standart faiz oranları geçerli olmaktadır. Anadolubank hoş geldin faizi yeni müşteriler için uygulanmaktadır.

Renkli Hesap Standart ve Avantajlı Faiz Oranları

Anadolubank Renkli Hesap kampanyasına sadece bankanın şubeleri üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

Anadolubank Renkli Hesap kampanyası kapsamında her bir döviz cinsi için farklı faiz oranları belirlenmiştir. Anadolubank yeni hesap müşterileri için standart faizlerin yanı sıra, avantajlı faiz oranları uygulanmaktadır. TL cinsinden hesaplar için avantajlı faiz oranı 45 gün boyunca %15,75 olarak uygulanır.

Anadolubank Renkli Hesap faiz oranları;

Döviz Cinsi TL İçin: %15,75 Avantajlı Faiz Oranı- %15,00 Standart Faiz Oranı

Döviz Cinsi USD İçin: %3,00 Avantajlı Faiz Oranı - %2,75 Standart Faiz Oranı

Döviz Cinsi EUR İçin: %0,90 Avantajlı Faiz Oranı - %0,60 Standart Faiz Oranı

Döviz Cinsi GBP İçin: %1,00 Avantajlı Faiz Oranı - %0,80 Standart Faiz Oranı

Döviz Cinsi XAU İçin: %1,00 Avantajlı Faiz Oranı - %0,80 Standart Faiz Oranı

Olarak belirlenmiştir. Döviz cinsine göre hesap alt limitleri farklı oranlarda belirlenmiştir. Renkli hesap vadeli hesap alt limiti 30.000 TL olarak belirlenmiştir. Vadesiz hesaplar için bu oran 3.000 TL’dir.

Renkli Hesap Hoş Geldin Faizinden Nasıl Yararlanılır?

Anadolubank Renkli Hesap avantajlı faiz oranları sadece yeni vadeli mevduat müşterileri için uygulanmaktadır. Son 3 ay içinde Anadolubank üzerinde mevduat hesabı olmayan kişiler sadece 1 defa Renkli Hesap kampanyasından yararlanabilirler. Avantajlı faiz oranlı 45 boyunca tüm hesaplar için uygulanmaktadır. 45 günlük sürenin bitmesinin arından hesap için standart faiz oranları uygulanacaktır.