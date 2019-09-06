İSTANBUL(AA) - CSS Legal Danışmanlık firmasından İngiliz Göçmenlik Hukuku Uzmanı Koray Saygın, "İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız çıkmasının önünün kapatıldığını belirterek "Türk vatandaşlarının kendi işlerini kurmalarına fırsat sunan Ankara Anlaşması vizesi Ocak 2020’ye kadar uzatılacak." dedi.

İngiltere'de önceki gün gerçekleştirilen Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılık oylamasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Saygın, İngiltere muhalefet partisinin ve iktidardan bazı milletvekillerinin desteği ile reddedilen bu kararın sonucuna göre İngiltere’nin AB'den 31 Ekim 2019’da anlaşmasız olarak ayrılamayacağına dikkati çekerek Ankara Anlaşması vizesi başvurusu yapacak kişilerin her ihtimale karşı hak kaybına uğramaması için işlemlerini başlatmaları gerektiğini ifade etti.

Süreci takip etmeye devam edeceklerini kaydeden Saygın şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu sürecin sonucunda İngiltere Avrupa Birliği’nden ya anlaşmalı ayrılacak ya da hükümet Ocak 2020’ye kadar ikinci bir erteleme talep edecek.

Bunun Türk vatandaşlar için anlamı ise, İngiltere Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi başvurularının 2020 Ocak ayına kadar devam edeceğidir. Başka seçenek olarak ise anlaşmalı Brexit olması halinde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını düzenleyen 50. maddenin öngördüğü şekliyle önümüzdeki 2 yıllık geçiş süresinde, Türk vatandaşların yine başvurularını rutin haliyle yapabilecekler."