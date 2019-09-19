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Ankara TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 16 baş safkan Arap koşu tayı satılacak.
Ekonomi 19.09.2019, 08:27 19.09.2019, 10:11
ANKARA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 16 baş safkan Arap koşu tayı satılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 8 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
Geçici teminat tutarı tay başına 15 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.
İhale şartnamesi TİGEM'den temin edilebilecek.
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