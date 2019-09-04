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Ankara'da okul servisi ücretleri belli oldu
- Ankara'da 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretlerine yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda zam yapıldı
Ekonomi 04.09.2019, 12:48
ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - İstanbul ve İzmir'in ardından Ankara'da da okul servislerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı ücretleri belirlendi.
Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, AA muhabirine, başkentte okul servisi ücretlerinin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.
Servislerde rehber hizmeti için istenecek ücretin üst limitinin 75 lira olacağını aktaran Elmadağlı, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 60 lira olacağını kaydetti.
İstanbul ve İzmir'de de öğrenci servis ücretlerine ortalama yüzde 13 zam yapılmıştı.
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