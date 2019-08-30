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Anlaşmasız ayrılıkta İngiliz bankalarının gelirleri yüzde 25 azalabilir

- Citibank, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması durumunda İngiliz bankalarının gelirlerinin yüzde 25 azalabileceğini bildirdi

Ekonomi 30.08.2019, 15:42 30.08.2019, 19:33
Anlaşmasız ayrılıkta İngiliz bankalarının gelirleri yüzde 25 azalabilir

LONDRA (AA) - Merkezi New York’ta bulunan Citibank, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılması halinde İngiliz bankalarının gelirlerinin yüzde 25 azalabileceği uyarısında bulundu.

Bankanın araştırma birimden yayımlanan açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması olasılığının arttığı, bu durumun 31 Ekim'de gerçekleşmesi durumunda İngiltere'de yerleşik bankaların gelirlerinin yüzde 25 azalabileceği belirtildi.

Bu durumda, ülkenin ekonomik büyümesinde azalma ve düşük faiz oranları nedeniyle bankaların gelirlerinde de düşüş beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şu anda, 2016 Haziran ayına kıyasla varlık risk primleri çok yüksek seviyelerde. Mevcut riskin banka değerlemelerini kapsadığı söylenebilir." ifadeleri kullanıldı.

- Kraliçe 2. Elizabeth, Johnson'ın talebini kabul etmişti

Başbakan Boris Johnson, çarşamba günü, 9 Eylül-14 Ekim'de parlamentoyu tatil etme talebini Kraliçe 2. Elizabeth'e iletmiş, Kraliçe de bunu kabul etmişti.

Muhalefet ise parlamentonun tatil edilmesi girişimini "anayasal zorbalık" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan Muhafazakar Partinin İskoçya kolunun lideri Ruth Davidson dün görevinden istifa etmişti. Johnson'ın anlaşmasız Brexit yanlısı tutumunu eleştiren Davidson'ın, istifa kararında, hükümetin dün aldığı parlamentoyu tatil etme kararının da etkisi olduğu belirtiliyor.

#ab #banka #brexit #Citibank #İngiltere
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