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AOÇ tarımsal üretim alanı kiralayacak

ANKARA (AA) - Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğünce, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bazı taşınmazlar tarımsal üretim alanı olarak kiralanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesinin Bahçekapı...

Ekonomi 01.09.2019, 06:57 01.09.2019, 11:38
AOÇ tarımsal üretim alanı kiralayacak

ANKARA (AA) - Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğünce, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bazı taşınmazlar tarımsal üretim alanı olarak kiralanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesinin Bahçekapı Mahallesi'ndeki 118 bin 848 metrekarelik ve 181 bin 644 metrekarelik taşınmazların tarımsal üretim alanı olarak kiralanması için açık artırma usulüyle ihale yapılacak.

Kiralama süresi sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl olacak.

İhale, 17 Eylül'de AOÇ Müdürlüğü İdare Binası'nda gerçekleştirilecek.

#AOÇ tarımsal üretim alanı kiralayacak #Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) #tarımsal üretim alanı
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