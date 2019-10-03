Aon Risk Zirvesi'nde iş dünyasını bekleyen riskler ele alındı

İSTANBUL (AA) - Aon'un iki yılda bir düzenlediği Aon Risk Zirvesi, "Riskli kararlar, bilinçli cesaret ister" sloganıyla TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve Aon Risk Çözümleri EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Carlo Clavarino'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Aon'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın karşı karşıya kaldığı risklere ve risk öngörülerine ışık tutmak amacıyla düzenlenen Aon Risk Zirvesi'nde, son dönemde kutuplaşan dünya ve başlatılan küresel ticaret savaşlarıyla birlikte şirketlerin karlılığını tehdit eden riskler masaya yatırıldı. TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve Aon Risk Çözümleri EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Clavarino'nun yanı sıra, Türkiye'de ve dünya çapında faaliyet gösteren, her biri kendi sektöründe lider şirketlerin temsilcilerinin panelist olarak katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

Zirve kapsamında global ölçekte faaliyet gösteren Türk şirketlerinin karşı karşıya olduğu risklerin tartışıldığı panele ise her biri alanında lider olan önemli şirketlerin temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, iş dünyası için riski doğru algılayıp, doğru yönetmenin bugün her zamankinden daha kıymetli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Risk Zirvesi'nin ev sahibi Aon'un 60 ülkeyi kapsayan 2019 Global Risk Yönetim Anketi, bu trendi doğrulayan önemli bulgular içeriyor. İş dünyası temsilcileri, en önemli risk olarak gördükleri ekonomik yavaşlamadan siber saldırılara kadar oldukça geniş bir yelpazede bir risk haritası ortaya koyuyorlar. Aon'un yaptığı ankette iş dünyasının en önemli risk olarak gördüğünü belirttiği 'ekonomik yavaşlama' ülkemizin yüzleştiği önemli risklerin başında geliyor. Türkiye olarak bu riski yönetebilmemiz için mevcut büyüme modelimizi gözden geçirmemiz ve onu kısa ve orta vadede bizleri bekleyen finansal, jeopolitik ve çevresel risklere göre tasarlamamız şarttır."





- "10 yıl içerisinde dünyanın en büyük iki riski siber riskler ve yaşlanan iş gücü"







Aon Risk Çözümleri EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Carlo Clavarino da dünyadaki tüm kurumlar, sektörler ve ekonomilerin daha önce hiç olmadığı kadar çok riskle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Clavarino, pek çok organizasyonun bu riskler için yeterince hazırlıklı olmadığını belirterek, "Aon'un 2019 Global Risk Yönetimi Anketi bulguları ve risk yöneticilerinin öngörülerine dayanarak oluşturduğumuz 'İlk 15 Risk' ve 2022 için 'İlk 10 Risk' öngörülerinde ilk sırada ekonomik yavaşlamanın yer alması dünyadaki tüm şirketleri önemli tedbirler almaya itiyor. 10 yıl önce global finansal krizin tüm dünyada zirve yaptığı dönemde bir numaralı risk olarak gösterilen bu risk 2019'da tekrar ilk sıraya yerleşti. Dünya ekonomisinin beklenenin altında bir büyüme göstermesi, devam eden ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin derinleşmesi sebebiyle dünyadaki tüm şirketler ekonomik yavaşlamanın sarsıcı etkisini hissetmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Clavarino, ekonomik yavaşlama riskinin yanı sıra dünyayı bekleyen en büyük iki riskin siber riskler ve yaşlanan iş gücü olduğuna değinerek şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyayı bekleyen en büyük riskin siber riskler olduğunu düşünüyorum. Aon Global Risk Yönetim Anketi'nde siber saldırılar (veri ihlali) riski 2017'deki Aon Global Risk Yönetim Anketi'nde beşinci sırada yer alıyordu. 2007 ve 2009 yıllarındaki ankette 25. ve 18. sırada yer alan, ilk 10 risk arasına giremeyen bu risk, 2015 yılından itibaren hızla üst sıralara yükselmeye başlayarak ilk 10 risk arasında yer aldı. 2019 yılında her ne kadar altıncı sırada yer alsa da, anket katılımcıları 2022 öngörülerinde bu riskin ilk üç risk arasında yer alacağını belirtti. Veriler de bunu açıkça ortaya koyuyor."

Siber risklerin geçen yıl yalnızca ABD'de trilyon dolarlık ekonomik zarara yol açtığını belirten Clavarino, teknolojinin hayatın her alanına dahil olmasıyla birlikte bu risklerle her gün karşı karşıya olunacağını bildirdi.





- "2030'a kadar demografik yapıda 65 yaş üstünde önemli artış olacak"





Carlo Clavarino, "2030'a kadar dünyadaki demografik yapıda 65 yaş ve üstü diliminde önemli bir artış yaşanacak. Bu artışın en doğrudan sonucu ise yaşlanan iş gücü olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Avrupa'yı bekleyen en temel risklerden biri olan yaşlanan iş gücü sonucunda, hem ülkelerin hem de şirketlerin çalışan nüfusa mevcut durumda sundukları yardım ve destek paketleri yetersiz kalacak. Daha kapsamlı sağlık hizmetleri, bakım desteği gibi konular ülke ekonomilerinin ve şirket bilançolarında büyük bir gider kalemi oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu riskle ilişkili en büyük sorunun bu hizmetlerin kapsamının net olarak belirlenememesi olduğunu belirten Clavarino, "Yaşlanan iş gücü doğası itibariyle sigortalanması mümkün olmayan bir risk olmasına rağmen, bu konuda verilecek destek ve hizmetlerin kapsamının belirlenmesi, maliyetlerinin yönetilmesi ve planlanması konusunda çözüm yine Aon gibi firmaların sigorta ve risk alanındaki birikim ve danışmanlığından faydalanmaktan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Kaslowski ve Clavarino'nun, son dönemde kutuplaşan dünya ve başlatılan küresel ticaret savaşları ile birlikte tüm dünyadaki şirketleri bekleyen en önemli risklerin arasında politik riskler, iklim değişikliği ve artan doğal afet riskleri, şirket satın almaları ve birleşmelerle ilgili riskler, siber riskler ve yaşlanan iş gücü ve bununla ilgili risklerin öne çıktığını kaydettiği belirtildi.













