AP'den Fransa'nın Komisyon üye adayına ret
- Avrupa Parlamentosu, Fransa'nın AB Komisyonu üye adayı Sylvie Goulard'ı reddetti
BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Fransa'nın aday gösterdiği AB Komisyonu üyesi Sylvie Goulard'ı reddetti.
AB Komisyonu Başkanlığı görevini 1 Kasım'da devralacak Ursula von der Leyen'in kabinesinde iç pazar, sanayi, savunma ve teknoloji konularını üstlenmeye aday gösterilen Fransız Goulard, AP milletvekillerince reddedildi.
Goulard'ın Komisyon üyeliği, AP İç Pazar ve Sanayi Komiteleri'nde 29 "evet", 82 "hayır" oyu aldı.
Goulard, AP milletvekilliği yaparken, asistan kadrosundakileri parlamento dışındaki çalışmalarda kullanmakla ve milletvekiliyken bir ABD düşünce kuruluşunda aylık 10 bin avro karşılığında çalışmakla itham edilmişti.
Öte yandan, AP Yasal İşler Komitesi, geçtiğimiz günlerde çıkar çatışması nedeniyle AB Komisyonu üyeliğine aday gösterilen Macar Laszlo Trocsanyi ve Rumen Rovana Plumb'ın önünü kesen kararlar almıştı.
Goulard'la birlikte AB Komisyonu Başkanlığı'na seçilen Ursula von der Leyen'in listesindeki 3 isim reddedilmiş oldu.
Bu aşamadan sonra Fransa'nın da Macaristan ve Romanya gibi yeni bir komisyon üye adayı belirlemesi ve bu ismi von der Leyen'in onayına sunması gerekiyor.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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