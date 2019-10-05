Araba Alırken Ekspertiz Nasıl Yapılır? Ekspertiz Raporu Neden Önemli!

Özellikle ikinci el araba alım satımında dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri ekspertiz raporudur. Bu raporun alınmaması halinde beklenmeyen sorunlarla karşılaşılması mümkündür. Görünüş itibariyle temiz ve bakımlı arabalara kanılarak satın alma işlemi yapıldığında, kısa bir süre içerisinde çeşitli aksaklıklar yaşandığı görülmüştür. Bu durumun önüne geçilmesi için ekspertiz raporu alınması gerekmektedir. 2. el araba alım satım işlemlerinde ekspertiz raporunun alınması hem alıcı hem de satıcı için önemlidir.

Neden Ekspertiz Raporu Alınmalıdır?

Ekspertiz raporunun alınması için herhangi bir zorunluluk yoktur. Ancak bu işlemin yapılması ile birlikte birçok sorunun önceden tespit edilmesi mümkündür. 2.el araba alım satım işlemlerinde kişilerin satışta tek bağlayıcılığı, sarf edilen sözlerdir. Arabasını elinden bir an önce çıkarmak isteyen kişilerin yanlış bilgilerle müşteriyi aldatması sık karşılaşılan bir durumdur. Böyle hallerde araba ederinden yüksek fiyatlarla satılmakta ve sonrasında yapılacak bakım onarım işlemlerinin hepsi alıcıya kalmaktadır. Bu yüzden ekspertiz raporu alarak öngörülü olarak araba satın almak önemlidir.

Araç Ekspertiz Raporunda Nelere Bakılmalı?

Kaza kaydı bulunmayan araçlarda dahi bilinmeyen türlü hasarların ortaya çıkması mümkündür. Bu yüzden ekspertiz raporu almak önemlidir. Ekspertiz raporu alırken de detaylı bir rapor talep edilmesi gerekir. Aksi takdirde rapora göre sağlam sayılan bir araçta fark edilmeyen çeşitli aksaklıkların çıkması mümkündür. Detaylı bir ekspertiz raporunda bakılması gereken detaylar şunlardır:

Tramer kaydı Pert kaydı Kaza kaydı Teknik oto test

Teknik oto test sırasında aracın hemen hemen her yerine dair kontroller yapılmaktadır. Bu sayede araca verilecek para ile verilmesi gereken para arasındaki fark belirlenebilir.

Araç Ekspertiz İncelemesi Nasıl Yapılır?

Ekspertiz incelemesi yapılması konusunda da teknolojinin gelişmesi etkili olmuştur. Eskiden tanıdık kaporta ustalarının yaptığı işlemler şimdi bilgisayarlar ve kontrol araçlarıyla yapılmaktadır. Ekspertiz incelemesi sırasında araç birçok cihaza bağlanmaktadır. Bu cihazlar kontrollü bir şekilde araca dair bilgilerin bilgisayara gönderilmesini sağlar. Aracın gireceği ilk test motor testidir. Motor testi sırasında yıpranma ve aşınma gibi durumlar da göz önünde bulundurulur. Ayrıca motorun gücü de test edilir.

Tekerlek güç ölçümünde ise, motorun ürettiği gücün tekerleklere iletilmesi görüntülenmektedir. Tork ölçümünde de benzer şekilde devirin ne kadar tork ürettiğine dair testler yapılmaktadır.

Motor testleri yapılırken, motorun etkilendiği dış faktörler için de çeşitli testler vardır. Hava sıcaklığı, basınç, nem gibi faktörler de teste tabi tutularak incelenir.

Yol testlerinde ise, aracın boş ve yük altındaki durumlarına nasıl gittiği dikkate alınmaktadır. Burada hata oranı belirlemesi yapılır ve hız göstergelerine de bakılır. Tüm bu testlere ek olarak fren, el freni, süspansiyon gibi birçok nokta için de testler yapılır. Bu testler sonucunda aracın gerçek değeri belirlenir.