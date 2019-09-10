Araç Sahipleri Dikkat! Son Gün 31 Aralık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012 yılında hizmete alınan "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi"nin (ÖTA) ile birlikte günümüze kadar geçen 7 yıllık süreçte yaklaşık olarak 350.000 araç hurdaya ayrıldı ve ekonomiye kazandırılmış oldu. Hurda araçların tekrardan ekonomiye kazandırılmasıyla çarkların dönmesini sağlayan bu sistem sonrasında sıfır araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanmaya başladı. Başvurular 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

Yeniden Ekonomiye Kazandırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından gelen bilgiler kapsamında, ömrünü tamamlamış olan araçların tekrardan ekonomiye kazandırılarak değerlendirilmesi için başlatılan söz konusu uygulama, iklim değişikliği ve hava kirliliğinin en belirgin etkeni olan hruda araç kaynaklı sera gazı salınımının azaltılması için de oldukça önemli bir konu.

Türkiye'de hurda araç arındırma ve söküm işlemlerini yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bu konu dahilinde kullanılmakta olan toplam olarak 117 adet geçici depolama alanı bulunuyor. Araçlardan malzemelerin geri kazanımının sağlandığı işleme tesis sayısı ise 93 olarak öne çıkıyor. Hem geçici depolama alanı hem de tesis olarak hizmet veren ise 15 entegre işletme tesisi bulunmakta.

Ömrünü tamamlayan araçlar tüm şehirlerde bulunan toplam 306 noktadan teslim alınmakta. Teslim alınan söz konusu hurda araçlar, işleme tesislerinde birer birer ayrıştırılıyor. Tekrardan kullanılabilir parçalar direkt olarak; metal, plastik ve cam gibi parçalar ise ham madde ya da yarı mamül olarak yeniden ekonomiye kazandırılarak çarkın dönmesi sağlanıyor.

Bakanlığın hizmete almış olduğu ÖTA kapsamında;

2012 yılı içerisinde 8.000

2013 yılı içerisinde 10.000

2014 yılı içerisinde 12.000

2015 yılı içerisinde 14.000

2016 yılı içerisinde 15.000

2017 yılı içerisinde ise 14.606 hurda araçın bu tesislerde ayırma işlemleri yapıldı.

Geçen Yıl 150.653 Hurda Geri Dönüştürüldü

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ekonomiye katkı sağlanması için 27 Mart 2018 tarihinde başlatılan 16 yaş ve üstü yalnızca M1 ne N1 katagorisinde bulunanlar ile motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli ömrünü tamamlayan araçların hurdaya ayrılmasıyla birlikte sıfır alınacak yeni araçlarda 15.000 TL ÖTV indirimi yapılmasına karar verildi.

Söz konusu ÖTV indiriminin başladığı 27 Mart 2018 tarihinden 2018 yılının son gününe kadar toplam 150.653 aracın geri dönüşüm işlemi yapıldı. 2019 yılı Ağustos ayı sonuna kadar ise Ocak'tan itibaren 122.694 aracın dönüşüm işlemi yapıldı. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde yeni araç alımında ÖTV indiriminden faydalanarak 15.000 TL kara geçmek isteyenler için başvurular 31 Aralık 2019 tarihinde sona eriyor.