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Araç Sahiplerine Kötü Haber Geldi! Zam Geliyor...
Sektör yetkilileri tarafından verilen bilgilere göre, Pazartesi gecesi itibarıyla motorine zam yapılması bekleniyor.
Uluslararası piyasalarda ton fiyatında artış meydana gelen motorinin pompa fiyatlarında zam yapılacak.
7 Kuruşluk Zam
Motorinin ton fiyatının düşmesi ve dolar kurunda da gerileme meydana gelmesiyle birlikte 27 kuruşluk zam beklentisi 7 kuruşa geriledi.
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