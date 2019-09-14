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Araç Sahiplerine Kötü Haber Geldi! Zam Geliyor...

Sektör yetkilileri tarafından verilen bilgilere göre, Pazartesi gecesi itibarıyla motorine zam yapılması bekleniyor.

Ekonomi 14.09.2019, 17:14 Billdrt
Araç Sahiplerine Kötü Haber Geldi! Zam Geliyor...
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Uluslararası piyasalarda ton fiyatında artış meydana gelen motorinin pompa fiyatlarında zam yapılacak.

Hafta başına motorinin ton fiyatının 562 Dolar'dan 607 Dolar'a yükseliş gerçekleştirmesi, motorin pompa fiyatında 27 kuruşluk zammın yaşanabilme ihtimalini gündeme getirdi. Fakat daha sonra motorinde ton fiaytı ve dolar kurunda düşüş yaşandı. Motorinin ton fiyatı 582 $, ve dolar kurunun 5.70 seviyesinin altına düşmesiyle zam beklentisi de otomatik olarak düştü.

7 Kuruşluk Zam

Motorinin ton fiyatının düşmesi ve dolar kurunda da gerileme meydana gelmesiyle birlikte 27 kuruşluk zam beklentisi 7 kuruşa geriledi. 

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