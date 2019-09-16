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Araç Sahiplerine Kötü Haber! Motorine Zam Yapıldı...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklama kapsamında bu gece yarısı itibarıyla motorine zam yapıldığı belirtildi.

Ekonomi 16.09.2019, 17:34 Billdrt
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Motorine Zam Yapıldı...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından gelen açıklamaya göre motorinin litre fiyatına 7 kuruşluk zam yapıldı. Bu gece yarısı itibarıyla geçeceli olacak söz konusu zam pompaya yansıyacak. 

EPGİS'in Açıklaması

EPGİS'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 17 Eylül 2019 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere motorinde 7 kuruş zamma gidildiği ifade edildi.

Ne Kadar Olacak?

Ankara'da motorin fiyatı ortalama olarak 6,37 TL gelen zamla birlikte bu tutar 6.44 TL olacak. Motorinin litre fiyatı İstanbul için 6,28 TL'den 6,35 TL'ye yükseltilecek. İzmir'de ise 6.38 TL'lik motorin fiyatı 6.45 TL olacak. 

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