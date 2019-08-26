Araç Sahiplerine Kötü Haber: Zam Geliyor!
Araç sahiplerine kötü haber geldi. Bugün gece yarısından itibaren benzin ve motorine zam geliyor...
Bugün gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 18, benzin fiyatında ise 17 kuruş zam yapılacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan yazılı açıklama kapsamında, söz konusu artış pompa fiyatlarına direkt olarak yansıyacak. Bu sebepten dolayı depo dolduracak olan araç sahiplerinin gece yarısından önce doldurması öneriliyor. Motorinde 18 ve benzinde 17 kuruşluk zam yapılacak.
Bu kapsamda Ankara il sınırları içerisinde ortalama olarak 5,76 TL olan motorin fiyatı 5,95 TL, İstanbul il sınırları içerisinde ortalama olarak 5,63 TL olan motorin fiyatı 5,81 TL, İzmir il sınırları içerisinde ortalama olarak 5,71 TL mtoorin fiyatı 5,89 TL'den satılacak.
Benzin fiyatları ise yine Ankara'da ortalama olarak 5,94 TL iken 6,11 TL; İstanbul'da 5,82 TL'yken 5.99 TL'ye, İzmir'de ise 5.92 TL'yken, 6.09 TL olacak.
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