Araç Sahiplerine Müjde: Benzine İndirim Geliyor
Uluslararası piyasada benzinin ton fiyatında gerileme yaşandı. Bunun yanı sıra gerileyen dolar kuru sebebiyle benzine 15 kuruşluk indirim yapılması gündem oldu.
Global piyasada benzinin ton fiyatı düştü. Ayrıca Dolar'da TL karşısında değer kaybetti. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı benzinin litre fiyatında indirim beklenmeye başladı.
Benzinin ton fiyatı 575 $'dan 550 $'a geriledi. TL'de Dolar karşısında değer kazandı. Dolar / TL kuru 5.85 iken, 5.65'e kadar düşüş göstedi. Bu ve bunun gibi gelişmelerle birlikte benzinde indirim kapısı açıldı.
15 Kuruşluk İndirim
Benzinin litre fiyatında 15 kuruş gerileme meydana gelmesi bekleniyor. İndirim en genç bu hafta başında pompa fiyatlarında görülecek.
27 Ağustos'ta Zam Yapılmıştı
İşte Benzin Fiyatları
Ankara için güncel benzin fiyatı lire bazında ortalama 6.83 TL
İstanbul için güncel benzin fiyatı ortalama olarak 6.76 TL
izmir için güncel benzin fiyatı ise ortalama olarak 6.84 TL olarak kendini gösteiryor. Yapılacak 15 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına direkt yansıyacak.