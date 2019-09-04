Araç Sahiplerine Müjde: Benzine İndirim Geliyor

Global piyasada benzinin ton fiyatı düştü. Ayrıca Dolar'da TL karşısında değer kaybetti. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı benzinin litre fiyatında indirim beklenmeye başladı.

Benzinin ton fiyatı 575 $'dan 550 $'a geriledi. TL'de Dolar karşısında değer kazandı. Dolar / TL kuru 5.85 iken, 5.65'e kadar düşüş göstedi. Bu ve bunun gibi gelişmelerle birlikte benzinde indirim kapısı açıldı.

15 Kuruşluk İndirim

Benzinin litre fiyatında 15 kuruş gerileme meydana gelmesi bekleniyor. İndirim en genç bu hafta başında pompa fiyatlarında görülecek.

27 Ağustos'ta Zam Yapılmıştı

İşte Benzin Fiyatları

Benzin ve motorine 27 Ağustos 2019 tarihinde zam yapıldı. Bu kapsamda benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin ise litre fiyatına 11 kuruş ilave edilmişti.

Ankara için güncel benzin fiyatı lire bazında ortalama 6.83 TL

İstanbul için güncel benzin fiyatı ortalama olarak 6.76 TL

izmir için güncel benzin fiyatı ise ortalama olarak 6.84 TL olarak kendini gösteiryor. Yapılacak 15 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına direkt yansıyacak.