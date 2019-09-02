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Arjantin'de şirketlerin döviz işlemlerine kısıtlama
- Ülkede varlık gösteren bankalar ve şirketler, yıl sonuna kadar döviz alımı ve yurt dışına dolar aktarımı için Merkez Bankasından izin isteyecek
Ekonomi 01.09.2019, 21:57 02.09.2019, 00:46
BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de bankalar dahil bütün şirketlerin döviz almasına ve yurt dışına aktarmasına kısıtlama getirildi.
Resmi gazetede yayımlanan 596 numaralı kararnameye göre, ellerindeki döviziı bozduracak ve yurt dışına yapılan döviz aktarımlarında kullanacak bankalar ile ihracat yapan bütün şirketler, Merkez Bankasından (BCRA) izin almak zorunda kalacak.
Büyük şirketlere kısıtlama getiren bu kararnameyle, piyasalarda yüksek oranda döviz sirkülasyonunun yanı sıra küçük ve orta ölçekli yatırımcıların da korunması planlanıyor.
Öte yandan, BCRA'dan yapılan açıklamaya göre tüzel kişilerin de dolar almasına aylık 10 bin dolar kısıtlama getirildi.
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