Arzum IFA 2019'da en yeni teknolojili ürünlerini sergiledi

İSTANBUL(AA) - Arzum, 6-11 Eylül'de gerçekleştirilen 2019 IFA Berlin Uluslararası Elektronik Ürünler ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, fuar kapsamında marka, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım ve ütü olmak üzere 6 ürün kategorisindeki en yeni teknoloji ve tasarıma sahip ürünlerini sergiledi.

OKKA markasıyla Türk kahvesi kültürünün dünyaya yayılımını misyon edinen Arzum, ziyaretçilerini közde pişmiş, bol köpüklü Türk kahvesiyle karşıladı.

OKKA Ailesi'nin en yeni üyesi OKKA Grandio Duo'yu ilk kez lanse eden Arzum, sergilediği çay makineleriyle de beğeni topladı. Tasarımı ve teknolojisi ile dikkati çeken Arzum OKKA Swarovski, Arzum X Beymen Club Koleksiyonu ve Arzum Kiraz Çiçeği Serisi de fuarda markanın ilgi gören ürünleri arasında yer aldı.

Arzum ayrıca, kişisel bakım, ütü serisi ve süpürge kategorisinde yer alan ürünlerini de ziyaretçilerin beğenisine sunarken, fuarda IOT özellikli ilk ürünleri Olimpia Smart ve Arzum OKKA'nın lansmanını gerçekleştirdi.

- "İlklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız, teknolojiyi tasarım ve yaratıcılıkla birleştirerek ortaya çıkardıkları ürünlerle 53 yıldır tüketicilerin hayatlarına dokunduklarını ve onların hayatlarını kolaylaştırdıklarını ifade etti.

Her yıl olduğu gibi 2019'da da IFA Fuarı'nda yer aldıklarına işaret eden Yıldız, "Hem teknolojimizi hem tasarım farkımızı ortaya koyduk, oldukça büyük ilgi gördük. Son 3 yılda, ulusal ve uluslararası birçok prestijli yarışmada bu alanda aldığımız ödüllerin sayısı 30. Tüm sektörlerde olduğu gibi küçük ev aletleri sektöründe teknolojik gelişmelerde eşik atlama dönemindeyiz." değerlendirmelerini yaptı.

Yıldız, söz konusu eşik atlama döneminde tüketicilerini sevindirecek teknolojik bir yenilik sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"IOT özellikli Arzum OKKA dünyada, IOT özellikli Arzum Olimpia Smart da Türkiye'de bir ilk. İlklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz. IOT özellikli elektrik süpürgemiz Arzum Olimpia Smart, filtre temizliği ve performansla ilgili güncel durumun akıllı telefonlardan kolaylıkla takip edilmesini sağlıyor. IOT özellikli Türk kahvesi makinemiz Arzum OKKA ise kahve severlerin oldukça ilgisini çekecek bir özellikle mutfaklardaki, ofislerdeki yerini alıyor.

Artık, 'Hey Google! Bana OKKA'lı Bir Türk Kahvesi Yapar mısın?' dönemindeyiz. IOT özellikli Arzum OKKA'ya oturduğunuz yerden seslenerek kahve siparişi vermeniz mümkün. Hatta, Arzum OKKA'ya fal da baktırabilirsiniz. Bu yenilikler tüketiciler kadar bizleri de mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor."

Mehtap Yıldız, cirolarının yüzde 3'ünü Ar-Ge faaliyetleri için ayırdıklarını aktararak, şu anda 10'a yakın AR-GE projesi üzerinde çalıştıklarının bilgisini verdi.