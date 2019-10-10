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ASELSAN Ukrayna'da yerel üretim tesisi açtı

ANKARA (AA) - Küresel pazarda yarattığı değer ile sürdürülebilir büyümesine devam eden ASELSAN, Ukrayna'nın Kiev şehrinde kurduğu yerel üretim tesisini açtı.Firmadan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, yazılım tabanlı taktik telsizlerin...

Ekonomi 10.10.2019, 17:19
ASELSAN Ukrayna'da yerel üretim tesisi açtı
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ANKARA (AA) - Küresel pazarda yarattığı değer ile sürdürülebilir büyümesine devam eden ASELSAN, Ukrayna'nın Kiev şehrinde kurduğu yerel üretim tesisini açtı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, yazılım tabanlı taktik telsizlerin teslimatını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne 2017 yılından itibaren sürdürüyor. Ukrayna’nın uzun vadeli ihtiyaçları doğrultusunda, ASELSAN telsizleri artık bu ülkede yerel olarak üretilecek.

Yerel ihtiyaçlara ve koşullara öncelik vererek kullanıcıların gereksinimlerini karşılayan ve 30'dan fazla ülkeye haberleşme sistemi ihraç eden ASELSAN, bu hamlesiyle Ukrayna ile Türkiye arasındaki sürdürülebilir ilişkilerinin ve gelecekteki iş birliğinin de önünü açmayı hedefliyor.

Girdiği pazarlarda yerelleşerek kalıcı olmayı hedefleyen ASELSAN, gelecek süreçte Ukrayna’daki ihtiyaçların niteliği ve miktarına bağlı olarak üretim kapasitesini de genişletmeyi amaçlıyor.

#Ukrayna #Kiev #yazılım tabanlı taktik telsizleri #aselsan
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