Asya borsaları - 02 Ekim 2019
İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.Pay piyasalarında, gelecek hafta gerçekleşecek ABD-Çin ticaret müzakereleri öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmeler, Brexit belirsizliği...
İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Pay piyasalarında, gelecek hafta gerçekleşecek ABD-Çin ticaret müzakereleri öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmeler, Brexit belirsizliği ve Hong Kong'daki protestoların yatırımcı risk iştahını azaltan önemli etkenler olarak öne çıktığı görüldü.
Öte yandan dün Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş sırasında polisle göstericiler arasında çıkan çatışma sonucu bir göstericinin yaralanması, bölgeye ilişkin endişeleri artırdı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, bugün 21.725-21.795 puan bandında hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,49 düşüşle 21.778,61 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,6 seviyelerinde dengelendi.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,15 azalışla 26.052,34 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,95 kayıpla 2.031,91 puanda seyrediyor.
Çin ve Hindistan piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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