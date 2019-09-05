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Asya borsaları - 05 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.Çin ve ABD taraflarınca gerçekleştirilen telefon görüşmesinde iki tarafın da, yüksek düzeyli müzakerelerin ABD'de yapılması için anlaşarak daha önceki yakın iletişimi sürdürecekleri...

Ekonomi 05.09.2019, 10:13 05.09.2019, 10:29
Asya borsaları - 05 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Çin ve ABD taraflarınca gerçekleştirilen telefon görüşmesinde iki tarafın da, yüksek düzeyli müzakerelerin ABD'de yapılması için anlaşarak daha önceki yakın iletişimi sürdürecekleri belirtildi.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini 4. güne taşıyarak, kapanışa yakın yüzde 0,90 artışla 2.984 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,12 primle 21.085,94 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,82 primle 2.004,75 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,08 değer kazanarak 106,47 seviyelerinde dengelendi.

Şu dakikalarda Hindistan'da Sensex endeksi 0,43 düşüşle 36.567,18 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 26.357,30 puanda seyrediyor.

#Asya borsaları #Piyasalar
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